Релокація, пільги та безпека: ключові рішення від МФО і Мінрегіону для прифронтових громад

Фото: Facebook/Олексій Красов

У Запоріжжі відбулася зустріч із представниками уряду, військових адміністрацій та громад, присвячена питанням захисту і підтримки населених пунктів, які перебувають під ударом ворога

Про це повідомив співголова міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Прифронтові території" Олексій Красов, передає RegioNews.

Нарада відбулася під головуванням Віцепрем'єр-міністра з відновлення України, Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за участі членів МФО "Прифронтові території".

Серед основних пропозицій – створення банку вільних площ по Україні для релокації комунальних закладів освіти, медицини та соціального захисту у разі загострення ситуації або руйнувань. Також було запропоновано законодавчо закріпити пільгову оренду держмайна для медичних установ за 1 грн на рік без аукціонів, що дозволить швидко відновлювати їхню роботу.

Важливою темою стало спрощення процедур евакуації обладнання та маломобільних груп населення – щоб уникнути затримок через тендери в надзвичайних умовах війни.

Крім того, наголосили на необхідності державного фінансування і міжнародної підтримки для облаштування безпечних укриттів за єдиними стандартами у навчальних та інших закладах.

Усього до переліку прифронтових входять 242 громади у 10 областях України. Вже діє перший пакет підтримки, який включає іпотечну програму "єОселя" для ВПО, будівництво укриттів, компенсації за паливо та електроенергію, безкоштовне харчування для школярів, субсидії аграріям і підвищення зарплат медикам.

Громади висловили першочергові потреби – відновлення водопостачання і критичної інфраструктури, ремонт житла для переселенців, будівництво укриттів і створення безпекових центрів. Зокрема, Дніпропетровська область наголосила на стабільному водопостачанні, Харківська – на ремонті житла ВПО, Херсонська – на будівництві укриттів та запуску центрів безпеки.

Також обговорювалися питання удосконалення дистанційного обстеження зруйнованого майна для пришвидшення компенсацій через платформу "єВідновлення", а також пільги та компенсації за комунальні послуги.

Відтак Міністерство розвитку громад і територій систематизує всі пропозиції для формування другого пакету підтримки прифронтових територій.

"Пріоритет нашої спільної роботи – посилити стійкість громад і забезпечити стабільність базових сфер життя на прифронтових територіях", – зазначили в МФО "Прифронтові території".

Нагадаємо, Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Зокрема, заплановано впровадження спеціальних режимів для ведення бізнесу з урахуванням воєнних ризиків, розширення програми відновлення житлового фонду, а також забезпечення медичних установ необхідними ліками та обладнанням.