09:53  13 вересня
"Бізнес" на боєприпасах: житомирянина затримали після чергового продажу гранат
23:55  12 вересня
Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2025, 12:33

Релокація, пільги та безпека: ключові рішення від МФО і Мінрегіону для прифронтових громад

13 вересня 2025, 12:33
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Олексій Красов
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі відбулася зустріч із представниками уряду, військових адміністрацій та громад, присвячена питанням захисту і підтримки населених пунктів, які перебувають під ударом ворога

Про це повідомив співголова міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Прифронтові території" Олексій Красов, передає RegioNews.

Нарада відбулася під головуванням Віцепрем'єр-міністра з відновлення України, Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за участі членів МФО "Прифронтові території".

Серед основних пропозицій – створення банку вільних площ по Україні для релокації комунальних закладів освіти, медицини та соціального захисту у разі загострення ситуації або руйнувань. Також було запропоновано законодавчо закріпити пільгову оренду держмайна для медичних установ за 1 грн на рік без аукціонів, що дозволить швидко відновлювати їхню роботу.

Важливою темою стало спрощення процедур евакуації обладнання та маломобільних груп населення – щоб уникнути затримок через тендери в надзвичайних умовах війни.

Крім того, наголосили на необхідності державного фінансування і міжнародної підтримки для облаштування безпечних укриттів за єдиними стандартами у навчальних та інших закладах.

Усього до переліку прифронтових входять 242 громади у 10 областях України. Вже діє перший пакет підтримки, який включає іпотечну програму "єОселя" для ВПО, будівництво укриттів, компенсації за паливо та електроенергію, безкоштовне харчування для школярів, субсидії аграріям і підвищення зарплат медикам.

Громади висловили першочергові потреби – відновлення водопостачання і критичної інфраструктури, ремонт житла для переселенців, будівництво укриттів і створення безпекових центрів. Зокрема, Дніпропетровська область наголосила на стабільному водопостачанні, Харківська – на ремонті житла ВПО, Херсонська – на будівництві укриттів та запуску центрів безпеки.

Також обговорювалися питання удосконалення дистанційного обстеження зруйнованого майна для пришвидшення компенсацій через платформу "єВідновлення", а також пільги та компенсації за комунальні послуги.

Відтак Міністерство розвитку громад і територій систематизує всі пропозиції для формування другого пакету підтримки прифронтових територій.

"Пріоритет нашої спільної роботи – посилити стійкість громад і забезпечити стабільність базових сфер життя на прифронтових територіях", – зазначили в МФО "Прифронтові території".

Нагадаємо, Кабмін готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Зокрема, заплановано впровадження спеціальних режимів для ведення бізнесу з урахуванням воєнних ризиків, розширення програми відновлення житлового фонду, а також забезпечення медичних установ необхідними ліками та обладнанням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя Херсон Харків Дніпро МФО бізнес ОВА підтримка держава війна релокація
Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом поховали першого упізнаного захисника
13 вересня 2025, 11:52
У Франківську обмежили рух електросамокатів у центрі міста
13 вересня 2025, 11:11
Ворожа атака на Сумщині: горіли приватні будинки
13 вересня 2025, 10:37
Нічна атака на Україну: ворог запустив понад 160 ударних дронів і балістичну ракету
13 вересня 2025, 10:25
"Бізнес" на боєприпасах: житомирянина затримали після чергового продажу гранат
13 вересня 2025, 09:53
Мінус 950 ворогів і 4 танки за добу – Генштаб оновив дані про втрати окупантів
13 вересня 2025, 09:26
Поранені, збиті дрони й руйнування у Нікополі: нічна атака на Дніпропетровщину
13 вересня 2025, 09:06
Польща змінила правила виплат українцям
13 вересня 2025, 00:11
Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів
12 вересня 2025, 23:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »