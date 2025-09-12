19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 21:50

Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро: на что пойдут деньги

12 сентября 2025, 21:50
Дания положила начало новой программе поддержки для Украины. При этом в этот раз речь идет не о деньгах на оборону.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Дания официально запускает новую программу "зеленого перехода" в Украине.

"Это системный интеграционный проект Украины на три года с бюджетом на 375 миллионов евро. Три ключевых направления: поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику и развитие демократических институтов", - говорит глава украинского МИД.

Миссия этой программы состоит в том, чтобы усилить устойчивость Украины и ее способность удовлетворять наиболее насущные потребности людей, поддержать "зеленый переход", улучшить условия для развития частного сектора, а также внести вклад в демократические и институциональные реформы, необходимые для вступления в ЕС.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в ближайшие три года. При этом он отметил, что это не значит, что война будет продолжаться еще три года, ведь Украина хочет завершения войны.

