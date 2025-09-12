Фото из открытых источников

Дания положила начало новой программе поддержки для Украины. При этом в этот раз речь идет не о деньгах на оборону.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Дания официально запускает новую программу "зеленого перехода" в Украине.

"Это системный интеграционный проект Украины на три года с бюджетом на 375 миллионов евро. Три ключевых направления: поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику и развитие демократических институтов", - говорит глава украинского МИД.

Миссия этой программы состоит в том, чтобы усилить устойчивость Украины и ее способность удовлетворять наиболее насущные потребности людей, поддержать "зеленый переход", улучшить условия для развития частного сектора, а также внести вклад в демократические и институциональные реформы, необходимые для вступления в ЕС.

