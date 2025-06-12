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Во время визита в Украину немецкого министра обороны Бориста Писториуса стало известно о новой помощи от Берлина. В частности, Германия увеличит финансовую помощь

Об этом президент Украины заявил во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в течение ближайших трех лет.

По словам президента, Германия также увеличит в 2025 году финансовую поддержку в оборонной отрасли Украины. Речь также об инвестициях в производство дальнобойных дронов и ракет.

"Это — сильная помощь, которая в этом году в размере равна 7 миллиардам... В частности, мы договорились о дополнительных инвестициях в производство, как о производстве в Украине, так и о производстве Co-Production на территории Германии", - говорит президент Украины.

Напомним, ранее Великобритания объявила о рекордном пакете помощи. В частности, это 100 000 дронов для украинских военных.