В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Речь идет о документе, гарантирующем выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким по поводу выплаты 800+ только работающим украинцам.

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий посетил новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Как сообщалось, Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.