В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
Правительство Польши готовит альтернативный проект закона о помощи украинцам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.
Речь идет о документе, гарантирующем выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким по поводу выплаты 800+ только работающим украинцам.
Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий посетил новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.
Как сообщалось, Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.
Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных минВсе новости »
26 августа 2025, 23:02Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
27 августа 2025, 14:47За полгода в ДТП погибли 1367 украинцев: названо самое опасное время и день недели
27 августа 2025, 14:34На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью
27 августа 2025, 13:56В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи
27 августа 2025, 13:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »