Данія започаткувала нову програму підтримки для України. При цьому на цей раз йдеться не про гроші на оборону

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Данія офіційно запускає нову програму "зеленого переходу" в Україні.

"Це системний інтеграційний проєкт України на три роки з бюджетом на 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, і розвиток демократичних інституцій", - каже голова українського МЗС.

Місія цієї програми полягає в тому, що щоб посилити стійкість України та її здатність задовольняти найбільш нагальні потреби людей, підтримати "зелений перехід", покращити умови для розвитку приватного сектору, а також зробити внесок у демократичні та інституційні реформи, необхідні для вступу до ЄС.

