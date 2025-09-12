19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 21:50

Данія виділила для України понад 300 мільйонів євро: на що підуть гроші

12 вересня 2025, 21:50
Фото з відкритих джерел
Данія започаткувала нову програму підтримки для України. При цьому на цей раз йдеться не про гроші на оборону

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Данія офіційно запускає нову програму "зеленого переходу" в Україні.

"Це системний інтеграційний проєкт України на три роки з бюджетом на 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, і розвиток демократичних інституцій", - каже голова українського МЗС.

Місія цієї програми полягає в тому, що щоб посилити стійкість України та її здатність задовольняти найбільш нагальні потреби людей, підтримати "зелений перехід", покращити умови для розвитку приватного сектору, а також зробити внесок у демократичні та інституційні реформи, необхідні для вступу до ЄС.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україна та Німеччина домовились про постачання ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років. При цьому він зазначив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки, адже Україна хоче завершення війни.

допомога енергетика
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
07 серпня 2025
