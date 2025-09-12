Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів

фото: telegraf.com.ua

Ольга Мерзлікіна відреагувала на звинувачення щодо нецільового використання коштів, які збирали для реабілітації Віктора Розового

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв'ю моделі Маші Єфросиніній.

Як відомо, актор, комік та ветеран ЗСУ Розовий заявив, що виплатив колишній дружині півмільйона гривень моральної компенсації, частину яких нібито взяв із благодійної банки, куди надходили пожертви на його реабілітацію.

Ольга Мерзлікіна пояснила, що гроші, які гуморист їй переслав, походили з його особистого рахунку.

"Мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність", – уточнила вона.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя. За словами жінки, причиною розлучення стали зради з боку чоловіка.