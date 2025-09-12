19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 23:55

Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів

12 вересня 2025, 23:55
фото: telegraf.com.ua
Ольга Мерзлікіна відреагувала на звинувачення щодо нецільового використання коштів, які збирали для реабілітації Віктора Розового

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв'ю моделі Маші Єфросиніній.

Як відомо, актор, комік та ветеран ЗСУ Розовий заявив, що виплатив колишній дружині півмільйона гривень моральної компенсації, частину яких нібито взяв із благодійної банки, куди надходили пожертви на його реабілітацію.

Ольга Мерзлікіна пояснила, що гроші, які гуморист їй переслав, походили з його особистого рахунку.

"Мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність", – уточнила вона.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя. За словами жінки, причиною розлучення стали зради з боку чоловіка.

12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Польща змінила правила виплат українцям
13 вересня 2025, 00:11
Україна імпортувала 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США
12 вересня 2025, 23:45
Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО
12 вересня 2025, 23:29
Українців попередили про відключення мобільного інтернету
12 вересня 2025, 22:43
Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу
12 вересня 2025, 22:12
Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
12 вересня 2025, 21:59
Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми
12 вересня 2025, 21:42
На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув
12 вересня 2025, 21:10
У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України
12 вересня 2025, 20:59
07 серпня 2025
