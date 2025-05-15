Юморист Розовый разводится после года брака: что произошло

Instagram/Виктор Розовый

Известный комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый расстается с женой Ольгой после года совместной жизни

Об этом сообщила супруга юмориста в Instagram, передает RegioNews.

Она отметила, что причиной развода стали измены со стороны мужчины. Пара пыталась сохранить отношения - в частности, посещала сеансы психотерапии, но это не помогло.

Ольга также заявила, что перечислила все средства, собранные для лечения Виктора после ранения на фронте, непосредственно на его счет и обнародовала документы.

Развод пройдет мирно — супруги заключили соглашение и решили не разглашать деталей.

Напомним, украинская актриса Наталья Денисенко также переживает непростой период развода с мужем-актером Андреем Фединчиком.