Україна імпортувала 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США
«Нафтогаз» спільно із ORLEN, готуючись до зими 2025-2026, вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG)
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба компанії.
Імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.
Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG.
Нагадаємо, наприкінці серпня росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України. Постраждали об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.
