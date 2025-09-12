19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 23:45

Україна імпортувала 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США

12 вересня 2025, 23:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
«Нафтогаз» спільно із ORLEN, готуючись до зими 2025-2026, вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG)

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба компанії.

Імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG.

Нагадаємо, наприкінці серпня росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України. Постраждали об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.

12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
