Україна імпортувала 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США

ілюстративне фото: з відкритих джерел

«Нафтогаз» спільно із ORLEN, готуючись до зими 2025-2026, вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG)

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба компанії.

Імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG.

Нагадаємо, наприкінці серпня росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України. Постраждали об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.