Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО

фото: Офіс Президента України

Україна готова ділитися досвідом з НАТО та зробити внесок у спільну оборону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні президент України зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, щоб подякувати за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Зеленський наголосив, що РФ не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по країні НАТО.

"Обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі", – зазначив Зеленський.

