12 вересня 2025, 23:29

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО

12 вересня 2025, 23:29
фото: Офіс Президента України
Україна готова ділитися досвідом з НАТО та зробити внесок у спільну оборону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні президент України зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, щоб подякувати за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки.

Зеленський наголосив, що РФ не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по країні НАТО.

"Обговорили готовність нашої держави поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. Армія РФ понесла значні втрати.

12 вересня 2025
