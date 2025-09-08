Рецепты, направления от врача и план лечения теперь будут поступать в Дию

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинцы будут получать уведомления об электронных рецептах, направлении от врача и плане лечения в сервисе Дия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу сервиса в соцсети.

Речь идет, в частности, о таких медицинских извещениях:

создание плана лечения;

создание е-рецепта;

отмена е-рецепта врачом;

создание е-направления.

В будущем список медицинских уведомлений в Дии будет расширяться.

Чтобы получить уведомления, нужно только иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным.

