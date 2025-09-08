Рецепты, направления от врача и план лечения теперь будут поступать в Дию
Украинцы будут получать уведомления об электронных рецептах, направлении от врача и плане лечения в сервисе Дия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу сервиса в соцсети.
Речь идет, в частности, о таких медицинских извещениях:
- создание плана лечения;
- создание е-рецепта;
- отмена е-рецепта врачом;
- создание е-направления.
В будущем список медицинских уведомлений в Дии будет расширяться.
Чтобы получить уведомления, нужно только иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным.
Ранее сообщалось, что у Действия появятся нотариальные услуги. Первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.
