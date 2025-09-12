У Резерв+ відключать важливі послуги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У застосунку Резерв+ в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", – зазначили у відомстві.

У Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Нагадаємо, у Резерв+ розширили перелік відстрочок від мобілізації. Новий функціонал допоможе працівникам освіти швидко оформити відстрочку від мобілізації.