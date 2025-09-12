У Резерв+ відключать важливі послуги
У застосунку Резерв+ в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", – зазначили у відомстві.
У Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.
Нагадаємо, у Резерв+ розширили перелік відстрочок від мобілізації. Новий функціонал допоможе працівникам освіти швидко оформити відстрочку від мобілізації.
Продавав "бронь" за $10 000: у Києві посадовця Міноборони затримали під час передачі грошейВсі новини »
11 вересня 2025, 11:49Рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у Дію
08 вересня 2025, 20:303 мільйони одразу: в Міноборони змінили порядок виплат родинам загиблих захисників
08 вересня 2025, 11:07
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї
12 вересня 2025, 18:41Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка
12 вересня 2025, 18:25На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку
12 вересня 2025, 18:25У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі блоги »