Эксначальник сервисного центра МВД в Ровенской области забыл задекларировать более 3 млн грн

НАПК выявило недостоверные сведения более чем на 3,1 млн грн в декларации эксначальника регионального сервисного центра МВД

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается, НАПК завершило полную проверку ежегодной декларации за 2023 год, поданной бывшим начальником регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД в Ровенской области Валерием Бельцем.

"По результатам проверки выявлены признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 3,1 млн грн", – говорится в сообщении.

В частности, экс-чиновник "скрыл" от декларирования два земельных участка общей площадью более 1,8 тыс. кв.м, собственный доход в виде подарка в неденежной форме, а также доход супруги.

Напомним, ранее в Ровенской области у экскеровщика лесного хозяйства нашли незаконное имущество на 44 млн грн. За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.