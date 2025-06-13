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Бывшему руководителю филиала ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 44,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору филиала "Костопольское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" в незаконном обогащении. Общая стоимость незаконно приобретенного имущества составляет более 44,3 млн. грн.

По месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято 650 200 долларов США, 481 625 евро и 500 000 гривен.

Чтобы легализовать эти активы, он предоставил документы о якобы передаче ему средств на ответственное хранение гражданином Украины. Однако следствие установило, что у этого лица с 2022 года не находится на территории Украины, нет подтвержденных доходов, а также нет никаких связей с подозреваемым", - говорится в сообщении.

Также бывший руководитель внес в декларацию ложную информацию о подарке в 4 млн грн, не задекларировал остатки средств на банковских счетах, наличные деньги и ложно указал источник происхождения активов, полученных якобы по договору хранения.

За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области разоблачены два злоумышленника, которые за 14 тыс. долларов переправляли мужчин за границу