Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн

НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Як зазначається, НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС у Рівненській області Валерієм Бельцем.

"За результатами перевірки виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, експосадовець "приховав" від декларування дві земельні ділянки загальною площею понад 1,8 тис. кв.м, власний дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі, а також дохід дружини.

