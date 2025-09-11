19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 22:55

Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн

11 вересня 2025, 22:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Як зазначається, НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС у Рівненській області Валерієм Бельцем.

"За результатами перевірки виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, експосадовець "приховав" від декларування дві земельні ділянки загальною площею понад 1,8 тис. кв.м, власний дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі, а також дохід дружини.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині у екскерівника лісового господарства знайшли незаконне майно на 44 млн грн. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Рівненщині працівники ТЦК роз'їжджали селом напідпитку і в'їхали у паркан
11 вересня 2025, 10:43
Пішла по журавлину і заблукала: на Рівненщині пенсіонерку врятували з болота
09 вересня 2025, 15:37
На Рівненщині у ДТП загинув мотоцикліст, двоє пішоходів травмовані
09 вересня 2025, 13:29
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону
11 вересня 2025, 23:14
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50
На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
11 вересня 2025, 22:12
Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57
Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
Співачка Олена Тополя розповіла, де ночує її родина після того, як їхня квартира пошкодилась внаслідок обстрілу
11 вересня 2025, 21:30
Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
11 вересня 2025, 21:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
