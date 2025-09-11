15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п'ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. Також там буде найхолодніше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, на півночі, центрі, сході та півдні буде без опадів.

У східних областях та в прибережних районах буде помірно тепло, вдень очікується +22…+24 градуси.

В центральних областях повітря прогріється до +24…+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20…+23 градуси.

У південній частині очікується +24…+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22…+26 градусів.

У північних областях стовпчики термометрів покажуть +24…+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19…+22 градуси.

Тим часом у західних регіонах очікується +16…+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини повітря прогріється до +23…+25 градусів!

У Києві 12-го вересня дощів не очікується. Температура повітря становитиме +23 градуси.

Як повідомлялось, у четвер, 11 вересня, атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України.

11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
