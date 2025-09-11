Завтра в Україні похолодає до +16 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. Також там буде найхолодніше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, на півночі, центрі, сході та півдні буде без опадів.

У східних областях та в прибережних районах буде помірно тепло, вдень очікується +22…+24 градуси.

В центральних областях повітря прогріється до +24…+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20…+23 градуси.

У південній частині очікується +24…+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22…+26 градусів.

У північних областях стовпчики термометрів покажуть +24…+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19…+22 градуси.

Тим часом у західних регіонах очікується +16…+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини повітря прогріється до +23…+25 градусів!

У Києві 12-го вересня дощів не очікується. Температура повітря становитиме +23 градуси.

Як повідомлялось, у четвер, 11 вересня, атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України.