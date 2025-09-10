15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 11 вересня подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути зливи.

В західних регіонах температура повітря становитиме +17…+22 градуси.

Проте у більшості областей очікується суха погода із температурою повітря +23…+28 градусів.

У Києві у четвер буде без опадів, вдень повітря прогріється до +24 градусів.

"Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Буковині зафіксували 5-градусний мороз. Про це повідомив голова місцевої територіальної громади.

