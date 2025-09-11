Фото: СБУ

Правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів

Про це повідомляє пресцентр CБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

На Чернігівщині затримали директорку коледжу, яка зараховувала військовозобов’язаних "на папері". При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили хірурга – члена ВЛК, який продавав фальшиві меддовідки про важкі діагнози.

У Києві оголосили підозру ділку, який підшукував ухилянтів та за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон "по зеленці".

У Кіровоградській області викрили адміністратора Телеграм-каналу, який поширював дані про мобільні групи ТЦК та поліції.

На Дніпропетровщині затримали трьох спільників, які доставляли клієнтів до західного кордону України та лісовими стежками переправляли їх до Євросоюзу.

На Волині викрили ділка, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Усім затриманим оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення людей через кордон);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання роботі ЗСУ);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

