Нардеп предлагает повысить зарплаты работникам ТЦК до уровня НАБУ и ГБР

Народный депутат Александр Федиенко предлагает повысить заработную плату сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он считает справедливым установить уровень оплаты труда, аналогичный тому, который имеют работники НАБУ, ГБР и органов прокуратуры

Об этом Федиенко написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его мнению, повышение оплаты труда поможет повысить эффективность работы и сделать невозможным коррупционные схемы в военкоматах.

По словам депутата, в рамках своей работы в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки он регулярно посещает ТЦК и СП, где часто слышит от работников и военнослужащих прошение о повышении зарплаты.

"Если мы хотим иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупционных скандалах, нужно обеспечить им рыночную зарплату на уровне НАБУ, ГБР и прокуратуры. Только тогда мы будем говорить о равенстве и справедливости", – говорит депутат.

В ответ в Министерстве обороны сообщили, что сейчас нет финансирования для таких повышений. По их словам, для этого в 2025 году нужно дополнительно более 173 млрд. гривен, а все ресурсы сейчас направляются на вооружение, технику и мобилизацию.

Заметим, согласно официальным данным и материалам СМИ за 2025 год, зарплата директора НАБУ может составить более 180 тыс. грн. в месяц; заместители директора – примерно 145 тыс. грн; руководителей подразделений – более 100 тыс. грн; рядовых сыщиков – в среднем около 69 тыс. грн.

Напомним, с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток. Все действия должны быть фиксированы на видео, а в случае нарушения этого порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность.