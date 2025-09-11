09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 13:24

Нардеп предлагает повысить зарплаты работникам ТЦК до уровня НАБУ и ГБР

11 сентября 2025, 13:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Александр Федиенко предлагает повысить заработную плату сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он считает справедливым установить уровень оплаты труда, аналогичный тому, который имеют работники НАБУ, ГБР и органов прокуратуры

Об этом Федиенко написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его мнению, повышение оплаты труда поможет повысить эффективность работы и сделать невозможным коррупционные схемы в военкоматах.

По словам депутата, в рамках своей работы в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки он регулярно посещает ТЦК и СП, где часто слышит от работников и военнослужащих прошение о повышении зарплаты.

"Если мы хотим иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупционных скандалах, нужно обеспечить им рыночную зарплату на уровне НАБУ, ГБР и прокуратуры. Только тогда мы будем говорить о равенстве и справедливости", – говорит депутат.

В ответ в Министерстве обороны сообщили, что сейчас нет финансирования для таких повышений. По их словам, для этого в 2025 году нужно дополнительно более 173 млрд. гривен, а все ресурсы сейчас направляются на вооружение, технику и мобилизацию.

Заметим, согласно официальным данным и материалам СМИ за 2025 год, зарплата директора НАБУ может составить более 180 тыс. грн. в месяц; заместители директора – примерно 145 тыс. грн; руководителей подразделений – более 100 тыс. грн; рядовых сыщиков – в среднем около 69 тыс. грн.

Напомним, с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток. Все действия должны быть фиксированы на видео, а в случае нарушения этого порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка НАБУ нардеп сотрудники ТЦК коррупционная схема зарплата
Продавал "бронь" за $10 000: в Киеве чиновника Минобороны задержали во время передачи денег
11 сентября 2025, 11:49
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
Все новости »
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47
В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
11 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33
В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30
Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27
В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15
На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15
Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54
На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
11 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »