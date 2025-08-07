12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 12:52

Все работники ТЦК будут носить бодикамеры с 1 сентября, - Шмигаль

07 августа 2025, 12:52
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

С 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

Об этом сообщает Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Все действия должны быть зафиксированы на видео, а в случае нарушения этого порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность.

В ведомстве отмечают, что введение видеофиксации является частью общей стратегии повышения прозрачности и законности работы групп оповещения. Такие меры направлены на то, чтобы защитить как представителей ТЦК, так и граждан, с которыми они взаимодействуют при исполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день обеспеченность работников необходимыми техническими средствами фиксации составляет примерно 85%. В Минобороны уточнили, что процесс доукомплектования техникой продолжается, сейчас ведутся закупки дополнительных бодикамер.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул: представители ТЦК не имеют права применять силу. Омбудсмен также заверил, что все сигналы о возможных нарушениях во время мобилизации тщательно проверяются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Денис Шмыгаль права ответственность повестка мобилизация ТЦК бодикамера
Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось
06 августа 2025, 20:13
В Луцке женщина самостоятельно отбила прохожего от четырех работников ТЦК
06 августа 2025, 18:30
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ
06 августа 2025, 11:42
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
До $11 тысяч: разоблачены новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны семь организаторов
07 августа 2025, 13:32
Новое партнерство с США: Харьковщина расширяет международное сотрудничество
07 августа 2025, 13:26
На Львовщине водитель Skoda сбил пешехода: парень погиб на месте
07 августа 2025, 13:14
На Закарпатье всю ночь искали 17-летнего парня, заблудившегося в горах
07 августа 2025, 12:59
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
07 августа 2025, 12:43
В Винницкой области горела больница: масштабный пожар ликвидировали
07 августа 2025, 12:31
ГБР ждет полное обновление: законопроект уже в Раде
07 августа 2025, 12:15
Стрельба в центре Черкасс: вооруженный мужчина находится в "МакДональдсе"
07 августа 2025, 12:15
На Волыни руководителя больницы разоблачили на махинациях с закупками во время пандемии COVID-19
07 августа 2025, 12:02
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »