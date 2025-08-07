фото: иллюстративное

С 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

Об этом сообщает Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Все действия должны быть зафиксированы на видео, а в случае нарушения этого порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность.

В ведомстве отмечают, что введение видеофиксации является частью общей стратегии повышения прозрачности и законности работы групп оповещения. Такие меры направлены на то, чтобы защитить как представителей ТЦК, так и граждан, с которыми они взаимодействуют при исполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день обеспеченность работников необходимыми техническими средствами фиксации составляет примерно 85%. В Минобороны уточнили, что процесс доукомплектования техникой продолжается, сейчас ведутся закупки дополнительных бодикамер.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул: представители ТЦК не имеют права применять силу. Омбудсмен также заверил, что все сигналы о возможных нарушениях во время мобилизации тщательно проверяются.