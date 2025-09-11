09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 13:24

Нардеп пропонує підвищити зарплати працівникам ТЦК до рівня НАБУ і ДБР

11 вересня 2025, 13:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народний депутат Олександр Федієнко пропонує підвищити заробітну плату співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він вважає справедливим встановити рівень оплати праці, аналогічний тому, який мають працівники НАБУ, ДБР та органів прокуратури

Про це Федієнко написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

На його думку, підвищення оплати праці допоможе підвищити ефективність роботи та унеможливить корупційні схеми у військкоматах.

За словами депутата, у межах своєї роботи в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки він регулярно відвідує ТЦК і СП, де часто чує від працівників і військовослужбовців прохання про підвищення зарплати.

"Якщо ми хочемо мати ефективні центри комплектування, які не будуть згадуватися у корупційних скандалах, потрібно забезпечити їм ринкову зарплату на рівні НАБУ, ДБР і прокуратури. Лише тоді ми говоритимемо про рівність і справедливість", – каже депутат.

У відповідь у Міністерстві оборони повідомили, що наразі немає фінансування для таких підвищень. За їхніми словами, для цього у 2025 році потрібно додатково понад 173 млрд гривень, а всі ресурси нині спрямовуються на озброєння, техніку та мобілізацію.

Зауважимо, згідно з офіційними даними та матеріалами ЗМІ за 2025 рік, зарплата директора НАБУ може становити понад 180 тис. грн на місяць; заступники директора – приблизно 145 тис. грн; керівників підрозділів – понад 100 тис. грн; рядових детективів – у середньому близько 69 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 вересня всі співробітникиТЦК та СП зобов'язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток. Усі дії мають фіксуватися на відео, а у випадку порушення цього порядку передбачена дисциплінарна відповідальність.

11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
