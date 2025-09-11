Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб

К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность

Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

27 августа 2025

Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной