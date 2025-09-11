Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны нейтрализовали 890 российских военных, а также уничтожили 4 танка, 22 артиллерийские системы, 343 беспилотника и 49 единиц автомобильной и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, недавно Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также сообщалось об огневом поражении мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
Удар по ПВО РФ: подробности диверсии на оборонном заводеВсе новости »
11 сентября 2025, 07:53Украина ввела новые санкции против лиц и компаний из России
10 сентября 2025, 20:19
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
11 сентября 2025, 11:10На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки
11 сентября 2025, 10:35Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона
11 сентября 2025, 09:57На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
11 сентября 2025, 09:28Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
11 сентября 2025, 09:05Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн
11 сентября 2025, 08:55Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
11 сентября 2025, 08:36Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
11 сентября 2025, 08:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все блоги »