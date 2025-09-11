Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб

На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека

Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

27 серпня 2025

Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою