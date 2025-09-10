16:52  10 сентября
10 сентября 2025, 20:55

В Украине будут бороться с контрабандными iPhone 17

10 сентября 2025, 20:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Государственная налоговая служба Украины проведет контрольные закупки iPhone 17 в известных сетях магазинов

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.

По его мнению, лучше эти контрольные закупки произвести в интернет-сетях.

"Не хочу показаться скучным, но все же предложу к концу сентября, в октябре ГНЛ приобрести в рамках контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. Но не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара", – заявил Гетманцев.

Как сообщалось, правоохранители Закарпатья завершили расследование по делу о контрабанде смартфонов Apple более чем на 9 миллионов гривен. В настоящее время обвинительный акт по делу направлен в суд.

