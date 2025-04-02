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Правоохранители в Закарпатской области завершили расследование по делу о контрабанде смартфонов Apple более чем на 9 миллионов гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Отмечается, что житель Киевщины, пытавшийся провезти в Украину партию гаджетов известной марки, свою вину признал в полном объеме.

Напомним, в декабре на границе на Закарпатье правоохранители изъяли большое количество смартфонов Apple. Мужчина пытался ввезти гаджеты в Украину на собственном авто, спрятав их под обшивкой багажного отсека и в запасном колесе.

Правоохранители изъяли автомобили и мобильные телефоны, на них наложен арест. Стоимость арестованного имущества превышает 10 миллионов гривен.