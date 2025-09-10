В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

На його думку, краще ці контрольні закупки зробити в інтернет-мережах.

"Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару", – заявив Гетманцев.

Як повідомлялось, правоохоронці Закарпаття завершили розслідування у справі про контрабанду смартфонів Apple на понад 9 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт у справі направлений до суду.