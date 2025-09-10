16:52  10 вересня
10 вересня 2025, 20:55

В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17

10 вересня 2025, 20:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державна податкова служба України проведе контрольні закупки iPhone 17 у відомих мережах магазинів

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

На його думку, краще ці контрольні закупки зробити в інтернет-мережах.

"Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару", – заявив Гетманцев.

Як повідомлялось, правоохоронці Закарпаття завершили розслідування у справі про контрабанду смартфонів Apple на понад 9 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт у справі направлений до суду.

10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
07 серпня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
