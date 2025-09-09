19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 21:50

В Украине обновили правила деятельности казино

09 сентября 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство цифровой трансформации обновило Принципы ответственной игры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди главного:

– игра начнется только после того, как игрок определил для себя лимиты времени и затрат;

– организатор должен заблокировать доступ игроку, если тот подал заявление о самоограниченности;

– запрет на поощрение к продолжению игры – никаких бонусов, алкоголя и подарков за проигрыш или после того, как игрок решил прекратить игру;

– организаторы должны размещать информацию о рисках зависимости и контактах, где можно получить помощь.

Как отмечается, эти правила обязательны для лицензированных организаторов азартных игр.

Напомним, в Украине заблокировали более 20 инстаграмм-блоггеров с аудиторией 2,8 млн. за рекламу казино. Среди заблокированных аккаунтов – блоггеры Коля Залипуха и Оля Филева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
игорный бизнес Минцифры казино экономика правила
В Украине изменили правила международных перевозок
08 сентября 2025, 18:59
Украинскую блоггершу оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино
05 сентября 2025, 16:29
Экспорт украинского металла обвалился на треть, – данные GMK
01 сентября 2025, 13:28
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить
09 сентября 2025, 21:29
В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
09 сентября 2025, 21:07
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
В Херсонской ОВА рассказали, сколько тратят на борьбу с российскими беспилотниками
09 сентября 2025, 20:29
В Прикарпатье водитель сбил 12-летнего мальчика с самокатом
09 сентября 2025, 19:45
В Раде возобновляют прямые трансляции пленарных заседаний
09 сентября 2025, 19:40
В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище
09 сентября 2025, 19:35
В Киевской области мужчина убил собственного отца
09 сентября 2025, 19:25
Пограничники за 4 дня уничтожили 2 российских комплекса "Ураган" в Донецкой области
09 сентября 2025, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »