В Украине обновили правила деятельности казино
Министерство цифровой трансформации обновило Принципы ответственной игры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди главного:
– игра начнется только после того, как игрок определил для себя лимиты времени и затрат;
– организатор должен заблокировать доступ игроку, если тот подал заявление о самоограниченности;
– запрет на поощрение к продолжению игры – никаких бонусов, алкоголя и подарков за проигрыш или после того, как игрок решил прекратить игру;
– организаторы должны размещать информацию о рисках зависимости и контактах, где можно получить помощь.
Как отмечается, эти правила обязательны для лицензированных организаторов азартных игр.
Напомним, в Украине заблокировали более 20 инстаграмм-блоггеров с аудиторией 2,8 млн. за рекламу казино. Среди заблокированных аккаунтов – блоггеры Коля Залипуха и Оля Филева.