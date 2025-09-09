В Украине обновили правила деятельности казино

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди главного:

– игра начнется только после того, как игрок определил для себя лимиты времени и затрат;

– организатор должен заблокировать доступ игроку, если тот подал заявление о самоограниченности;

– запрет на поощрение к продолжению игры – никаких бонусов, алкоголя и подарков за проигрыш или после того, как игрок решил прекратить игру;

– организаторы должны размещать информацию о рисках зависимости и контактах, где можно получить помощь.

Как отмечается, эти правила обязательны для лицензированных организаторов азартных игр.

Напомним, в Украине заблокировали более 20 инстаграмм-блоггеров с аудиторией 2,8 млн. за рекламу казино. Среди заблокированных аккаунтов – блоггеры Коля Залипуха и Оля Филева.