Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 11 сентября иногда, особенно в Карпатах, могут быть ливни.

В западных регионах температура воздуха будет составлять +17…+22 градуса.

Однако в большинстве областей ожидается сухая погода с температурой воздуха +23…+28 градусов.

В Киеве в четверг будет без осадков, днем воздух прогреется до +24 градусов.

"В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве на крайнем мероприятии, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа на Буковине зафиксирован 5-градусный мороз. Об этом сообщил глава местной территориальной громады.