На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 10:55

"Значно більший масштаб": Зеленський відреагував на російські дрони в Польщі

10 вересня 2025, 10:55
Фото з відкритих джерел
Президент України зауважив, що й раніше ставалось так, що російські безпілотники опинялись на польській території. Однак на цей раз факти говорять, що це було невипадково

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram, передає RegioNews.

Президент України зазначив, що зараз фіксується значно більший масштаб та цілеспрямованість. При цьому Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару та допомогти у розбудові оповіщення та захисту від російських атак.

"Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. За його словами, безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Він також додав, що він постійно тримає зв'язок з генеральним секретарем НАТО та союзниками.

