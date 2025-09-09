В Украине заблокировали еще 22 инстаграм-блоггеров с аудиторией 2,8 млн за рекламу казино
Госагентство "ПлейСити" заблокировало 22 аккаунта в соцсети Instagram, распространявших рекламу онлайн-казино
Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства, передает RegioNews.
Среди заблокированных аккаунтов – блоггеры Коля Залипуха, Оля Филева и еще 20 популярных инфлюэнсеров. Они призывали подписчиков играть в онлайн-казино.
Отмечается, что часть этих блогеров демонстрировала в своих публикациях "выигрыши", хотя на самом деле они даже не были зарегистрированы как игроки в онлайн-казино. То есть такие "истории успеха" – вымысел, созданный исключительно с целью манипулятивной рекламы.
Общая аудитория заблокированных аккаунтов превышала 2,8 млн пользователей.
В "ПлейСити" напомнили: манипулятивная реклама азартных игр незаконна, а их цель – создать безопасную среду для игроков.
Ранее сообщалось, что Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр.