Фото: AI

Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства, передает RegioNews.

Среди заблокированных аккаунтов – блоггеры Коля Залипуха, Оля Филева и еще 20 популярных инфлюэнсеров. Они призывали подписчиков играть в онлайн-казино.

Отмечается, что часть этих блогеров демонстрировала в своих публикациях "выигрыши", хотя на самом деле они даже не были зарегистрированы как игроки в онлайн-казино. То есть такие "истории успеха" – вымысел, созданный исключительно с целью манипулятивной рекламы.

Общая аудитория заблокированных аккаунтов превышала 2,8 млн пользователей.

В "ПлейСити" напомнили: манипулятивная реклама азартных игр незаконна, а их цель – создать безопасную среду для игроков.

Ранее сообщалось, что Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр.