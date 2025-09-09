19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 21:50

В Україні оновили правила діяльності казино

09 вересня 2025, 21:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністерство цифрової трансформації оновило Принципи відповідальної гри

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Серед головного:

– гра почнеться лише після того, як гравець визначив для себе ліміти часу і витрат;

– організатор має заблокувати доступ гравцеві, якщо той подав заяву про самообмеження;

– заборона на заохочення до продовження гри — жодних бонусів, алкоголю і подарунків за програш чи після того, як гравець вирішив припинити гру;

– організатори повинні розміщувати інформацію про ризики залежності та контакти, де можна отримати допомогу.

Як зазначається, ці правила обов’язкові для ліцензованих організаторів азартних ігор.

Нагадаємо, в Україні заблокували понад 20 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино. Серед заблокованих акаунтів – блогери Коля Заліпуха та Оля Фільова.

