В Україні оновили правила діяльності казино

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Серед головного:

– гра почнеться лише після того, як гравець визначив для себе ліміти часу і витрат;

– організатор має заблокувати доступ гравцеві, якщо той подав заяву про самообмеження;

– заборона на заохочення до продовження гри — жодних бонусів, алкоголю і подарунків за програш чи після того, як гравець вирішив припинити гру;

– організатори повинні розміщувати інформацію про ризики залежності та контакти, де можна отримати допомогу.

Як зазначається, ці правила обов’язкові для ліцензованих організаторів азартних ігор.

Нагадаємо, в Україні заблокували понад 20 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино. Серед заблокованих акаунтів – блогери Коля Заліпуха та Оля Фільова.