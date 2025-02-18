Экс-министр Кулеба рассказал, верит ли в скорый мир

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами и поделился своим мнением о событиях, развивающихся вокруг нашей страны

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью BBC.

По словам украинского дипломата, корректнее говорить о прекращении огня — это фаза, которая предшествует перемирию. Сейчас, если послушать американцев, они говорят именно об этом.

"До перемирия нам еще, как говорится, как в Париж на четвереньках. А мир сейчас вообще даже не просматривается на горизонте по одной простой причине, потому что Путин до сих пор верит, что он всех обыгрывает", — отметил Кулеба.

Он отметил, что если в январе 2023 еще было модно говорить об украинской победе, то сейчас, к сожалению, это слово исчезло из политических словарей.

Напомним, Зеленский заявил о возможном "афганском сценарии для Украины".