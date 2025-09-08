Ексочільник МЗС Кулеба "втік з України" в Польщу
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виїхав вночі до Польщі, дізнавшись про рішення заборонити колишнім дипломатам виїжджати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.
Однак у його пресслужбі запевняють, що він виїхав у заплановане відрядження і повернеться з нього 20 вересня.
Перед цим італійське видання Open із посиланням на Corriere della Sera повідомило, що ексміністр закордонних справ виїхав до Польщі через закон, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Йому нібито вдалося перетнути кордон до того, як закон набрав чинності.
Раніше Кулеба розповів, чи вірить у швидкий мир. На його думку, наразі коректніше говорити про припинення вогню – це фаза, яка передує перемир'ю.
