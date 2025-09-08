Рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у Дію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українці отримуватимуть сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування у сервісі Дія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку сервісу у соцмережі.

Йдеться, зокрема, про такі медичні сповіщення:

створення плану лікування;

створення е-рецепта;

скасування е-рецепта лікарем;

створення е-направлення.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим.

Раніше повідомлялось, що у Дії з'являться нотаріальні послуги. Перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.