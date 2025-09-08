13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 19:23

Відомий бренд лікарських засобів прокоментував чутки про вихід з українського ринку

08 вересня 2025, 19:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Офіційний імпортер бренду "Heel", ТОВ "Каскад Медікал Регіони" спростував чутки про те, що компанія нібито покидає Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар імпортера для UNN.

Останнім часом українці зіткнулися з дефіцитом популярного лікарського засобу "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel". У соціальних мережах дедалі частіше з’являються дописи й обговорення на цю тему, а також повідомлення про те, що бренд покидає український ринок.

Офіційний імпортер наголошує – бренд "Heel" залишається в Україні.

"Торгівельна марка "Heel" залишається на ринку, німецький виробник вже готує продукцію до імпортування в Україну. Постачання планується відновити найближчим часом, одразу після ліцензування нового аптечного складу. Що стосується саме "Лімфоміозоту", то дійсно його відсутність дуже відчутна на ринку. Робиться все можливе для скорішого відновлення поставок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила незаконне постачання лікарських препаратів із РФ під виглядом продукції європейського походження.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
