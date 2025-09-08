Відомий бренд лікарських засобів прокоментував чутки про вихід з українського ринку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар імпортера для UNN.

Останнім часом українці зіткнулися з дефіцитом популярного лікарського засобу "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel". У соціальних мережах дедалі частіше з’являються дописи й обговорення на цю тему, а також повідомлення про те, що бренд покидає український ринок.

Офіційний імпортер наголошує – бренд "Heel" залишається в Україні.

"Торгівельна марка "Heel" залишається на ринку, німецький виробник вже готує продукцію до імпортування в Україну. Постачання планується відновити найближчим часом, одразу після ліцензування нового аптечного складу. Що стосується саме "Лімфоміозоту", то дійсно його відсутність дуже відчутна на ринку. Робиться все можливе для скорішого відновлення поставок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила незаконне постачання лікарських препаратів із РФ під виглядом продукції європейського походження.