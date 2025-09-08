Відомий бренд лікарських засобів прокоментував чутки про вихід з українського ринку
Офіційний імпортер бренду "Heel", ТОВ "Каскад Медікал Регіони" спростував чутки про те, що компанія нібито покидає Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар імпортера для UNN.
Останнім часом українці зіткнулися з дефіцитом популярного лікарського засобу "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel". У соціальних мережах дедалі частіше з’являються дописи й обговорення на цю тему, а також повідомлення про те, що бренд покидає український ринок.
Офіційний імпортер наголошує – бренд "Heel" залишається в Україні.
"Торгівельна марка "Heel" залишається на ринку, німецький виробник вже готує продукцію до імпортування в Україну. Постачання планується відновити найближчим часом, одразу після ліцензування нового аптечного складу. Що стосується саме "Лімфоміозоту", то дійсно його відсутність дуже відчутна на ринку. Робиться все можливе для скорішого відновлення поставок", – йдеться у повідомленні.
