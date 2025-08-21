Лекарство из яда и помета: в Украине разоблачили российскую фармсхему

фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила незаконную поставку гомеопатических препаратов из России под видом продукции европейского происхождения. Организатором схемы оказался гражданин РФ – владелец крупного фармацевтического холдинга и член российской академии медицинских наук

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, еще в начале 2000-х гражданин РФ основал в Украине дочернее предприятие с почти идентичным названием к российской компании. После 2014 года во избежание санкций холдинг создал производство в одной из европейских стран, граничащей с Россией. Там только меняли упаковку продукции, после чего она попадала в страну как вроде бы "европейский" товар.

В преступную схему были вовлечены учредители и директора украинской компании, ответственного за контроль качества, регистрацию лекарств, фармаконадзора и главного бухгалтера.

С начала полномасштабного вторжения в РФ предприятие не только не прекратило деятельность, но и усилило меры маскировки. За это время реализовано российских препаратов на сумму более 270 миллионов гривен, часть из которых была выведена на счета компаний, подконтрольных гражданину РФ.

Особую обеспокоенность вызвало качество препаратов – некоторые из них изготовляли из яда змей, измельченных тел пчел и даже кроличьего помета. Их лечебные свойства не подтверждены никакими международными исследованиями, а применение могло представлять угрозу здоровью.

Все участники схемы, включая организатора, сообщены о подозрении.

Во время обысков в Киеве изъято:

более 40 ящиков документации на препараты,

компьютерная техника и мобильные телефоны с перепиской между украинскими и российскими представителями,

документы о распределении прибыли, согласовании цен и сокрытии страны происхождения продукции.

Также наложен арест на здание в центре Киева площадью более 700 м², принадлежащего организатору схемы. Он использовался как офис и склад гомеопатии.

Минздрав Украины инициировал вопрос об отмене госрегистрации 11 препаратов, принадлежащих украинской компании.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабное производство фальсифицированных пестицидов CORAGEN, поставлявших в страны Европейского Союза. С марта по июль 2025 года на территории Украины было произведено более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции с использованием коммерческих наименований и торговых марок компании FMC.