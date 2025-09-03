Фото: иллюстративное

Об этом сообщает телеканал Nyheder, передает RegioNews.

Украинская компания Fire Point приступит к производству твердого ракетного топлива на территории Дании, сообщает телеканал Nyheder. Новый завод станет частью расширения деятельности компании в Европе и позволит производить топливо для собственных ракетных систем.

По информации издания, это топливо используется в ракетах "Фламинго", разрабатываемых Fire Point. Ракетные технологии компании демонстрируют высокий уровень локализации производства и применения современных компонентов.

Кроме того, президент Украины сообщил о строительстве на территории Дании совместного завода, который будет производить не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что этот проект создаст новые рабочие места и поспособствует укреплению оборонного потенциала Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Инвестиции в проект призваны не только расширить производственные мощности, но и повысить технологическую интеграцию компании на международном рынке вооружений. В то же время, украинский бизнес демонстрирует способность реализовывать высокотехнологичные проекты за рубежом.

