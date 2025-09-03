15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 20:51

Украинская компания Fire Point открывает производство ракетного топлива в Дании

03 сентября 2025, 20:51
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинская компания Fire Point расширяет деятельность в Европе, запуская производство ракетного топлива в Дании

Об этом сообщает телеканал Nyheder, передает RegioNews.

Украинская компания Fire Point приступит к производству твердого ракетного топлива на территории Дании, сообщает телеканал Nyheder. Новый завод станет частью расширения деятельности компании в Европе и позволит производить топливо для собственных ракетных систем.

По информации издания, это топливо используется в ракетах "Фламинго", разрабатываемых Fire Point. Ракетные технологии компании демонстрируют высокий уровень локализации производства и применения современных компонентов.

Кроме того, президент Украины сообщил о строительстве на территории Дании совместного завода, который будет производить не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что этот проект создаст новые рабочие места и поспособствует укреплению оборонного потенциала Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Инвестиции в проект призваны не только расширить производственные мощности, но и повысить технологическую интеграцию компании на международном рынке вооружений. В то же время, украинский бизнес демонстрирует способность реализовывать высокотехнологичные проекты за рубежом.

Ранее сообщалось, в сети появилась информация о якобы расследовании НАБУ деятельности относительно производителя ракет "Фламинго". В ведомстве прокомментировали эти сообщения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина производство Дания инвестиции топливо дроны ракеты
В Украине начало дешеветь сливочное масло: названная причина
03 сентября 2025, 17:40
В Сумской области пограничники уничтожили 28 вражеских БпЛА
03 сентября 2025, 11:42
Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области мужчина искал грибы, а наткнулся на опасную находку в лесу
03 сентября 2025, 21:13
В РФ стратегический бомбардировщик Ту-160 попал под удар молнии – росСМИ
03 сентября 2025, 20:41
Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6 миллионов долларов
03 сентября 2025, 20:40
В Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%
03 сентября 2025, 20:29
ЦНАПы или Дия.Центры: в чем разница и что выбирают украинцы
03 сентября 2025, 20:11
51-летняя адвокат и ее сын подозреваются в фиктивном увольнении военных со службы в Житомире
03 сентября 2025, 19:48
Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
03 сентября 2025, 19:40
Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26
Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »