10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 11:07

3 мільйони одразу: в Міноборони змінили порядок виплат родинам загиблих захисників

08 вересня 2025, 11:07
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві оборони України оновили порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військових ЗСУ в період воєнного стану. Стало відомо, кого торкнуться нові правила

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Нові правила будуть застосовувати до випадків загибелі, які офіційно засвідчені актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких зазначена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами, загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається незмінним - 15 мільйонів гривень. Виплата частини в розмірі 3 мільйонів гривень буде здійснюватися негайно. Решта 12 мільйонів гривень буде виплачуватися поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком.

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів", - кажуть в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив чоловікам віком 18-22 років безперешкодно виїжджати за кордон. Важливо, що це стосується абсолютно всіх громадян, які підпадають під цю вікову категорію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони військові виплати
Відповідальність за СЗЧ повертається: що змінює новий законопроєкт
05 вересня 2025, 11:15
Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05
На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком
08 вересня 2025, 12:49
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку
08 вересня 2025, 11:43
Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
08 вересня 2025, 11:25
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »