Ілюстративне фото

У Міністерстві оборони України оновили порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військових ЗСУ в період воєнного стану. Стало відомо, кого торкнуться нові правила

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Нові правила будуть застосовувати до випадків загибелі, які офіційно засвідчені актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких зазначена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами, загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається незмінним - 15 мільйонів гривень. Виплата частини в розмірі 3 мільйонів гривень буде здійснюватися негайно. Решта 12 мільйонів гривень буде виплачуватися поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком.

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів", - кажуть в Міністерстві оборони.

