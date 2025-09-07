Внаслідок масованої нічної атаки РФ загинули четверо людей і майже півсотні дістали поранення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у соцмережах.

За його словами, рятувальні та екстрені служби досі працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів по всій країні.

Президент України також розповів, що обговорив ситуацію з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня РФ запустила по Україні рекордну кількість дронів. Росіяни атакували декілька регіонів нашої країни.