Внаслідок масованої нічної атаки РФ загинули четверо людей і майже півсотні дістали поранення
Україна оговтується від масованої атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у соцмережах.
За його словами, рятувальні та екстрені служби досі працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів по всій країні.
Президент України також розповів, що обговорив ситуацію з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 вересня РФ запустила по Україні рекордну кількість дронів. Росіяни атакували декілька регіонів нашої країни.
