В мире отреагировали на самый массированный удар России по Украине
Стало известно, как мир реагирует на массированный удар РФ по Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Россия становится все более дерзкой, нанеся удар по зданию Кабинета министров в Киеве.
По мнению президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, своими действиями Кремль продемонстрировал, что пошел на эскалацию конфликта.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Путин "хочет убить как можно больше украинцев".
Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна считает, что российские террористические "антирекорды" требуют решительного ответа.
Напомним, 7 сентября Россия запустила по Украине рекордное количество дронов. Попадания зафиксировали во многих регионах.
