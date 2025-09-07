фото: Реальный Киев

Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков пострадал от атаки РФ по столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Телеграмме.

В ночь на 7 сентября в 16-этажное здание в Святошинском районе Киева, где расположена его квартира, влетел вражеский "Шахед".

Известно, что футболист со своей беременной женой Лизой также приходят в себя от атаки.

Напомним, что в Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара РФ. К сожалению, погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком.