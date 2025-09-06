Фото: Гончаренко

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.

В 9:00 вражеский дрон "Италмас" нанес удар по частному сектору – повреждены по меньшей мере два жилых дома.

В это же время FPV-дрон с ПГ-7 атаковал автомобиль в частном секторе. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали.

В 12:45 оккупанты обстреляли один из поселков громады. Последствия удара уточняются.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.