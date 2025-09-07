Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів
РФ випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.
Як зазначається, росіяни застосували:
- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області – РФ;
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із ТОТ Криму.
ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 56 ударних дронів на 37 локаціях.
Нагадаємо, РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині. Внаслідок атаки частина міста залишилась без електропостачання.
