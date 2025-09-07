Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.

Як зазначається, росіяни застосували:

- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області – РФ;

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із ТОТ Криму.

ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 56 ударних дронів на 37 локаціях.

