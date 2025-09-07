07:59  07 вересня
07 вересня 2025, 08:45

Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

07 вересня 2025, 08:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.

Як зазначається, росіяни застосували:

- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області – РФ;

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із ТОТ Криму.

ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 56 ударних дронів на 37 локаціях.

Нагадаємо, РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині. Внаслідок атаки частина міста залишилась без електропостачання.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
