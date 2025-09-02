Экснардепу Пашинскому уменьшил залог на 80 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в комментарии УП сообщила представитель ВАКС Олеся Чемерис.

Залог уменьшили с 272,52 до 192,52 миллиона гривен.

По ее словам, соответствующее решение Высший антикоррупционный суд вынес 27 августа.

Напомним, Пашинский вышел из СИЗО под залог в 272 млн гривен 27 февраля 2024 года – на следующий день после того, как его взяли под стражу.

Как сообщалось, в марте 2024 года сообщалось, что апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинского. Его подозревали в организации схемы завладения нефтепродуктами почти на 1 млрд. гривен.