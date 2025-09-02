Экснардепу Пашинскому уменьшил залог на 80 млн грн
Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, подозреваемому по делу по реализации нефтепродуктов Курченко, уменьшили залог
Как передает RegioNews, об этом в комментарии УП сообщила представитель ВАКС Олеся Чемерис.
Залог уменьшили с 272,52 до 192,52 миллиона гривен.
По ее словам, соответствующее решение Высший антикоррупционный суд вынес 27 августа.
Напомним, Пашинский вышел из СИЗО под залог в 272 млн гривен 27 февраля 2024 года – на следующий день после того, как его взяли под стражу.
Как сообщалось, в марте 2024 года сообщалось, что апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинского. Его подозревали в организации схемы завладения нефтепродуктами почти на 1 млрд. гривен.
