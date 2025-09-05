Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, можуть екстрадувати з Дубаю в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

За даними видання, 13 серпня Служба безпеки України оголосила Христенка в розшук.

Напередодні повномасштабної війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

