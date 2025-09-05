16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 19:28

Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну

05 вересня 2025, 19:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, можуть екстрадувати з Дубаю в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

За даними видання, 13 серпня Служба безпеки України оголосила Христенка в розшук.

Напередодні повномасштабної війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

Як повідомлялось, депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті. Йдеться про Владислава Каськіва.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
07 серпня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
