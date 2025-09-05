Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
Депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.
За даними видання, 13 серпня Служба безпеки України оголосила Христенка в розшук.
Напередодні повномасштабної війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.
Як повідомлялось, депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті. Йдеться про Владислава Каськіва.
