19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 22:39

Депутат от ОПЗЖ хочет построить масштабный курорт в Закарпатье

21 августа 2025, 22:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Депутат Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, для этого он ездит в Киев на обсуждение с нардепом Сергеем Левочкиным, чиновниками и застройщиками.

Согласно расследованию, Каськив и Левочкин по меньшей мере дважды встречались с нардепом Игорем Палицей. Тот подтвердил обсуждение проекта курорта в Пилипце.

Также на встречах в другие дни журналисты заметили экспрезидента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

Напомним, суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье. Перед этим на горной долине Руна разрешили строить ветряные мельницы.

В Мукачево возросло количество пострадавших в результате российской атаки
21 августа 2025, 21:59
На Закарпатье российская ракета попала по американской компании по изготовлению электроники, – Сибига
21 августа 2025, 09:45
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа 2025, 12:45
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
