Депутат от ОПЗЖ хочет построить масштабный курорт в Закарпатье

иллюстративное фото: из открытых источников

Депутат Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, для этого он ездит в Киев на обсуждение с нардепом Сергеем Левочкиным, чиновниками и застройщиками.

Согласно расследованию, Каськив и Левочкин по меньшей мере дважды встречались с нардепом Игорем Палицей. Тот подтвердил обсуждение проекта курорта в Пилипце.

Также на встречах в другие дни журналисты заметили экспрезидента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

Напомним, суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье. Перед этим на горной долине Руна разрешили строить ветряные мельницы.