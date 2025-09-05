Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський не має наміру вибачатися за свій різкий коментар у соцмережах, який викликав хвилю критики користувачів

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

Скандал розгорівся після того, як у соцмережі X (колишній Twitter) з'явилися скриншоти розмови Смілянського з одним із користувачів, який звинуватив "Укрпошту" у звільненні листоноші через невиконання плану з підписок.

Ця переписка датована 24 грудня 2024 року. Свою відповідь Смілянський написав лише цьогоріч 3 вересня.

Ігор Смілянський зазначив, що проблеми з виплатою пенсій та виконанням планів – це реальні виклики, з якими стикаються працівники компанії. Він також підкреслив, що коли не виконують план, то можна навіть підвищити зарплату, але й штрафувати порушників теж необхідно.

Після цього інший користувач назвав Смілянського "відірваним від реальності", на що гендиректор відповів різкою критикою: "Та ні – це ти довбень, відірваний від реальності. Ти був у селах? Ти був у прифронтових зонах?"

Смілянський заявив, що не збирається вибачатися за свій тон, адже вважає нормою відповідати на хамство у такому ж стилі. Він також звинуватив опонентів у "паливі популізму", наголошуючи, що тарифи мають бути збалансованими, а за невиконання завдань потрібно нести відповідальність.

"Я точно не про популізм, світ рожевих поні та "підстав другу щоку". Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати. Перепрошувати я ні за що не буду", – підкреслив Смілянський.

Довідка: Ігор Юхимович Смілянський – український топменеджер, генеральний директор АТ "Укрпошта" з квітня 2016 року. З 2025 року також обіймає посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів України.

