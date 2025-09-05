15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 14:22

Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу

05 вересня 2025, 14:22
Фото: з відкритих джерел
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський не має наміру вибачатися за свій різкий коментар у соцмережах, який викликав хвилю критики користувачів

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

Скандал розгорівся після того, як у соцмережі X (колишній Twitter) з'явилися скриншоти розмови Смілянського з одним із користувачів, який звинуватив "Укрпошту" у звільненні листоноші через невиконання плану з підписок.

Ця переписка датована 24 грудня 2024 року. Свою відповідь Смілянський написав лише цьогоріч 3 вересня.

Ігор Смілянський зазначив, що проблеми з виплатою пенсій та виконанням планів – це реальні виклики, з якими стикаються працівники компанії. Він також підкреслив, що коли не виконують план, то можна навіть підвищити зарплату, але й штрафувати порушників теж необхідно.

Після цього інший користувач назвав Смілянського "відірваним від реальності", на що гендиректор відповів різкою критикою: "Та ні – це ти довбень, відірваний від реальності. Ти був у селах? Ти був у прифронтових зонах?"

Смілянський заявив, що не збирається вибачатися за свій тон, адже вважає нормою відповідати на хамство у такому ж стилі. Він також звинуватив опонентів у "паливі популізму", наголошуючи, що тарифи мають бути збалансованими, а за невиконання завдань потрібно нести відповідальність.

"Я точно не про популізм, світ рожевих поні та "підстав другу щоку". Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати. Перепрошувати я ні за що не буду", – підкреслив Смілянський.

Довідка: Ігор Юхимович Смілянський – український топменеджер, генеральний директор АТ "Укрпошта" з квітня 2016 року. З 2025 року також обіймає посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів України.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок чоловіку який підпалив відділення "Укрпошти в Голосіївському районі". Також він підпалив автомобіль, який належав військовому. Суд приговорив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
