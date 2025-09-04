Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

фото: rbc.ua

Під час розмови лідерів двох країни було порушено питання нового формату захисту українського неба від атак РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Зеленського.

За словами президента України, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним. У ньому також брали участь європейські лідери.

Насамперед під час розмови обговорювалося те, як наблизити мир в Україні.

Також сторони обговорили захист українського неба, оскільки доки немає миру, українці мають не залежати від постійних атак РФ, а російські ракети та дрони не можуть забирати життя.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку.