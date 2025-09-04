Понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку
Станом на 4 вересня 26 країн висловили готовність відправити своїх бійців в Україну або забезпечити підтримку такої місії
Як передає RegioNews, про це під час зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.
За його словами, ці країни погодилися спрямувати війська в Україну після припинення вогню або встановлення миру.
Президент Франції додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Її мета – гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.
Як повідомлялось, в Україні можуть з’явитися китайські миротворці. Відповідну ідею підтримав президент США Дональд Трамп.
