Понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 4 вересня 26 країн висловили готовність відправити своїх бійців в Україну або забезпечити підтримку такої місії

Як передає RegioNews, про це під час зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, ці країни погодилися спрямувати війська в Україну після припинення вогню або встановлення миру.

Президент Франції додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Її мета – гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

Як повідомлялось, в Україні можуть з’явитися китайські миротворці. Відповідну ідею підтримав президент США Дональд Трамп.