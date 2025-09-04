15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
04 сентября 2025, 00:25

В Кривом Роге задержан агент РФ, который наводил российские удары

04 сентября 2025, 00:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре правоохранители задержали эксмилиционера, работавшего на россиян. Известно, что он наводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мужчина попал в поле зрения россиян, публикуя в соцсетях антиукраинские комментарии. Впоследствии он передавал россиянам текстовые сообщения и разную информацию о количестве и местонахождении личного состава воинских частей в городе.

В частности, предатель шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, участвующих в боях на передовой и отражающих воздушные нападения врага на прифронтовую общину. СБУ был задержан агентом. В ходе обыска у него забрали два мобильных телефона и системный блок, с помощью которых он передавал информацию врагу.

Мужчина получил подозрение. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который по заказу россиян корректировал удары по Запорожью. По заказу россиян он собирал координаты разных объектов в городе.

