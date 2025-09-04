Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією затримали п'ятьох поплічників Росії, які організовували диверсії та терористичні акти у різних регіонах України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники підпалювали енергетичні об'єкти Укрзалізниці, автомобілі Сил оборони, а також намагалися закласти вибухівку під військовий позашляховик.

Усіх фігурантів завербували через Телеграм-канали, де вони шукали "легкі заробітки".

Особливо резонансним стало затримання "на гарячому" у Львові двох агентів РФ, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського військового.

Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом. Вони приїхали до Львова, де зі схрону забрали рюкзак із СВП вагою 4,5 кг та встановили камеру для дистанційного контролю вибуху.

Крім того, у Києві затримали 23-річного чоловіка, який підпалив сигнальну релейну шафу на залізниці, та 29-річного киянина, що спричинив пожежі на військових авто.

На Волині спіймали 14-річного школяра, який підпалив автомобіль українського захисника.

Фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує від багатьох років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала агента РФ, який передавав координати ремонтних баз ЗСУ. Його завданням було коригувати удари по позиціях українських військ на Краматорському напрямку.